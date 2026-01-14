Montemiletto, Roberto è stato ritrovato: gioia in paese Lieto fine a Montemiletto

Si è conclusa positivamente la ricerca di Roberto Petrillo, l’uomo allontanatosi da Montemiletto e segnalato come scomparso nelle scorse ore. È stato ritrovato e sta bene. Secondo quanto comunicato, farà rientro a casa.

Il messaggio diffuso dopo il ritrovamento esprime un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni e a tutti i cittadini che hanno contribuito alla rapida individuazione di Petrillo. Le numerose condivisioni dell’avviso e le segnalazioni arrivate in poco tempo hanno consentito di orientare efficacemente le ricerche.