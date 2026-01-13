Alto calore servizi, Palmieri: "Inaccettabili nuove nomine dirigenziali" L'intervento di Beniamino Palmieri coordinatore consiglio di distretto ente idrico campano

"Se fosse confermata la notizia delle nomine in Alto Calore Servizi di due nuovi dirigenti, di cui apprendo solo a mezzo stampa, si tratterebbe di un fatto gravissimo e inaccettabile. Nel delicato momento storico che sta attraversando l'Ente – caratterizzato da concordato preventivo in continuità, persistente emergenza idrica e significativi aumenti tariffari – è del tutto irresponsabile prevedere un ulteriore aggravio della spesa per il personale".

Lo scrive Beniamino Palmieri coordinatore consiglio di distretto ente idrico campano che aggiunge:



"I cittadini stanno già sopportando un pesante carico: bollette in costante aumento, disservizi frequenti, razionamenti idrici e sacrifici quotidiani. In questo contesto, mentre si chiede alle famiglie e alle imprese del territorio di accettare tariffe più elevate e prestazioni inadeguate, l'Ente gestore del servizio idrico integrato dovrebbe dare l'esempio adottando politiche di rigore e contenimento della spesa. Invece, si procederebbe con nuove nomine dirigenziali che comportano ulteriori costi fissi, incrementando una struttura organizzativa già onerosa.



È fondamentale che in una fase così critica per l'azienda ogni risorsa economica sia destinata al miglioramento del servizio e al potenziamento delle infrastrutture, non all'espansione dell'apparato burocratico. La trasparenza e la responsabilità gestionale devono essere prioritarie.



Qualora la notizia trovasse fondamento ciò incrinerebbe irrimediabilmente il rapporto di fiducia finora riconosciuto all'amministratore Unico, non solo da parte del sottoscritto, ma di molti Sindaci soci che, in gran numero, mi hanno contattato per chiedere spiegazioni e manifestare profonda preoccupazione per questa decisione".