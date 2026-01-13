Esce di casa e scompare nel nulla, il sindaco: Aiutateci a trovare Roberto Il sindaco lancia sui social l'appello

Ore di ricerche e apprensione a Montemiletto per rintracciare Roberto Petrillo . A diffondere foto e appello il sindaco Massimiliano Minichoello che spiega: Roberto si e’ allontanato da Montemiletto (AV).Ultimo avvistamento, a piedi, alle ore 12:30 in località Bosco, in direzione Montefalcione. Indossa un giubbino verde.Se qualcuno lo ha incontrato o ha notizie utili da fornire, contattare le Forze dell’Ordine al 112. Per ulteriori contatti: Sindaco di Montemiletto 3398664695; fratello 3476770835.".