Esce di casa e scompare nel nulla, il sindaco: Aiutateci a trovare Roberto

Montemiletto.  

Ore di ricerche e apprensione a Montemiletto per rintracciare Roberto Petrillo . A diffondere foto e appello il sindaco Massimiliano Minichoello che spiega: Roberto si e’ allontanato da Montemiletto (AV).Ultimo avvistamento, a piedi, alle ore 12:30 in località Bosco, in direzione Montefalcione. Indossa un giubbino verde.Se qualcuno lo ha incontrato o ha notizie utili da fornire, contattare le Forze dell’Ordine al 112. Per ulteriori contatti:  Sindaco di Montemiletto 3398664695; fratello 3476770835.".

