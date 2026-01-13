Tufo: presentazione della rivista "Infiniti Mondi"

Sabato 24 Gennaio 2026 nella sala multimediale del comune

tufo presentazione della rivista infiniti mondi

L'iniziativa

Tufo.  

Sabato 24 Gennaio 2026, si terrà a Tufo nella sala multimediale del comune, alle ore 17.30, la presentazione della Rivista “Infiniti Mondi” che contiene un interessante speciale su Giacomo Leopardi, un percorso realizzato in collaborazione con l’Istituto Gramsci delle Marche,  avvalendosi di  contributi di esponenti di rilievo del mondo della cultura, della letteratura, della politica e dell’arte  e una parte non monografica che, tra gli altri, ospita l’intervento di Ranieri Popoli “1975-1995- Tufo, un’originale esperienza della Sinistra di governo meridionale tra lungimiranti intuizioni e significative innovazioni culturali”. 

Un excursus politico-amministrativo che vede protagonista un’emblematica esperienza del P.C.I. in provincia di Avellino prima del suo definitivo superamento.

Programma dei lavori

Introducono 

Francesco Nigro già Sindaco di Tufo

Giuseppe Moricola Università “L’Orientale di Napoli” – già Sindaco di San Potito Ultra

Intervengono

Giuseppina Volpe assessore del Comune di Montella

Sandro  Di Blasi architetto – Progettista Arti visive

Gianfranco  Nappi direttore di “Infiniti  Mondi”

Antonio  Bassolino già Presidente della Regione Campania e Sindaco di Napoli

Coordina

Ranieri Popoli collaboratore “Infiniti Mondi”

Ultime Notizie