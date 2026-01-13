Tufo: presentazione della rivista "Infiniti Mondi" Sabato 24 Gennaio 2026 nella sala multimediale del comune

Sabato 24 Gennaio 2026, si terrà a Tufo nella sala multimediale del comune, alle ore 17.30, la presentazione della Rivista “Infiniti Mondi” che contiene un interessante speciale su Giacomo Leopardi, un percorso realizzato in collaborazione con l’Istituto Gramsci delle Marche, avvalendosi di contributi di esponenti di rilievo del mondo della cultura, della letteratura, della politica e dell’arte e una parte non monografica che, tra gli altri, ospita l’intervento di Ranieri Popoli “1975-1995- Tufo, un’originale esperienza della Sinistra di governo meridionale tra lungimiranti intuizioni e significative innovazioni culturali”.

Un excursus politico-amministrativo che vede protagonista un’emblematica esperienza del P.C.I. in provincia di Avellino prima del suo definitivo superamento.

Programma dei lavori

Introducono

Francesco Nigro già Sindaco di Tufo

Giuseppe Moricola Università “L’Orientale di Napoli” – già Sindaco di San Potito Ultra

Intervengono

Giuseppina Volpe assessore del Comune di Montella

Sandro Di Blasi architetto – Progettista Arti visive

Gianfranco Nappi direttore di “Infiniti Mondi”

Antonio Bassolino già Presidente della Regione Campania e Sindaco di Napoli

Coordina

Ranieri Popoli collaboratore “Infiniti Mondi”