Montecalvo Irpino: abitanti da oltre tre mesi senz'acqua

La denuncia di Nicola Serafino

montecalvo irpino abitanti da oltre tre mesi senz acqua

La segnalazione del giorno

Montecalvo Irpino.  

"Abitanti da oltre tre mesi senz'acqua a causa di un serio guasto alla rete, ma questa volta l'alto calore non c'entra nulla.

E' quanto sta accadendo incredibilmente alla stazione di Montecalvo Irpino. A darne notizia, Nicola Serafino, da anni sentinella del territorio.

"Un guasto che sta diventando una vera e propria odissea per queste famiglie. La gente è disperata. Cisterne, botti. I disagi sono davvero enormi, soprattutto in questo periodo invernale. L'acqua arriva da Casalbore. Sono due i comuni coinvolti in questa vicenda quindi.

Rfi sembra che non abbia più interessi nel tenere in vita questa rete. E quindi cosa si fa? Queste famiglie come devono andare avanti? C'è bisogno di un intervento istituzionale immediato. Non c'è più tempo da perdere. 

