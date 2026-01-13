Montecalvo Irpino: abitanti da oltre tre mesi senz'acqua La denuncia di Nicola Serafino

"Abitanti da oltre tre mesi senz'acqua a causa di un serio guasto alla rete, ma questa volta l'alto calore non c'entra nulla.

E' quanto sta accadendo incredibilmente alla stazione di Montecalvo Irpino. A darne notizia, Nicola Serafino, da anni sentinella del territorio.

"Un guasto che sta diventando una vera e propria odissea per queste famiglie. La gente è disperata. Cisterne, botti. I disagi sono davvero enormi, soprattutto in questo periodo invernale. L'acqua arriva da Casalbore. Sono due i comuni coinvolti in questa vicenda quindi.

Rfi sembra che non abbia più interessi nel tenere in vita questa rete. E quindi cosa si fa? Queste famiglie come devono andare avanti? C'è bisogno di un intervento istituzionale immediato. Non c'è più tempo da perdere.