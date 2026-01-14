Donna trovata senza vita in casa ad Ariano: la procura prende tempo

Eseguito un primo esame esterno sulla salma della 70enne cubana trovata senza vita in casa nel letto, la sera di venerdì 9 gennaio scorso. Qui la cronaca nel primo articolo.
La procura di Benevento vuole vederci chiaro e prende tempo. Un secondo riscontro diagnostico è previsto nella giornata di domani. Indagini affidate ai carabinieri della locale compagnia che hanno ricostruito le ultime ore della donna, reduce da un percorso di riabilitazione.
A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 allertati per un intervento di soccorso a seguito della prolungata assenza della settantenne. Morte per arresto cardiaco causata probabilmente da un malore. Sembra questa al momento l'ipotesi più certa ma non si esclude alcuna pista.