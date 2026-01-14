Donna trovata senza vita in casa ad Ariano: la procura prende tempo Effettuato un primo esame esterno, la salma resta sotto sequestro

Eseguito un primo esame esterno sulla salma della 70enne cubana trovata senza vita in casa nel letto, la sera di venerdì 9 gennaio scorso. Qui la cronaca nel primo articolo.

La procura di Benevento vuole vederci chiaro e prende tempo. Un secondo riscontro diagnostico è previsto nella giornata di domani. Indagini affidate ai carabinieri della locale compagnia che hanno ricostruito le ultime ore della donna, reduce da un percorso di riabilitazione.

A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 allertati per un intervento di soccorso a seguito della prolungata assenza della settantenne. Morte per arresto cardiaco causata probabilmente da un malore. Sembra questa al momento l'ipotesi più certa ma non si esclude alcuna pista.