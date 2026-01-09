Ariano, donna trovata morta nel letto: salma sequestrata da parte della procura Sul posto i carabinieri che hanno subito informato dell'accaduto il magistrato di turno

Una donna di 70 anni, nazionalità cubana, è stata ritrovata cadavere nel letto. E' successo nel centro di Ariano. Quando sono giunti sul posto i sanitari del 118 allertati per un intervento di soccorso a seguito della prolungata assenza della settantenne, non vi era ormai più nulla da fare.

Sul posto i carabinieri che hanno subito informato dell'accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento.

Morte per arresto cardiaco. Sembra questa l'ipotesi più certa al momento ma la salma è stata sequestrata e trasferita dall'impresa di onoranze funebri Lo Conte nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi per i relativi accertamenti medico legali. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Non prima di lunedì sarà effettuata l'ispezione cadaverica e con ogni probabilità l'autopsia.