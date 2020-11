In fiamme un garage a San Tommaso, distrutte auto e moto L'intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 9 di oggi, sono intervenuti in via Rocco Scotellaro, nel popoloso quartiere di Rione San Tommaso ad Avellino, per un incendio che si è sviluppato nel garage di un palazzo del posto. La densa coltre di fumo nero che fuoriusciva da questo locale, ha allarmato i residenti I quali hanno fatto richiesta di soccorso presso la sala operativa del vicino Comando di via Zigarelli, la quale prontamente ha inviato sul posto due squadre ed un'autobotte, le quali hanno spento le fiamme che hanno interessato un ciclomotore, materiale vario e danneggiato un'autovettura. Durante le operazioni di spegnimento a scopo precauzionale si è reso necessario evacuare lo stabile, ma per fortuna non si sono registrate persone coinvolte.