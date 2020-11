Tamponi Lazio, Lotito arriva in tribunale ad Avellino Sarà ascoltato dal procuratore aggiunto D'Onofrio e dal sostituto Toscano

Arriverà in mattinata in tribunale ad Avellino il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron sarà ascoltato da procuratore aggiunto Vincenzo D’Onofrio e dal sostituto Toscano nell’ambito dell’inchiesta sui falsi tamponi. Sulla quale indaga non solo la procura Federale ma anche la procura avellinese in quanto sotto inchiesta c’è il laboratorio irpino Futura Diagnostica di Massimiliano Taccone. La Guardia di Finanza nei giorni scorsi ha compiuto un nuovo sequestro di documentazione e la Procura invece era intervenuta con l'acquisizione dei test incriminati.

L'inchiesta si allarga e per questo gli inquirenti hanno raccolto tutti i documenti sui tamponi processati da maggio ad oggi dal centro specialistico Futura Diagnostica di Avellino su gruppo squadra e staff della Lazio. Massimiliano Taccone, ad del laboratorio irpino, è iscritto nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa. L'inchiesta avellinese, condotta dal procuratore aggiunto Vincenzo D'Onofrio, ha preso le mosse dai risultati contraddittori dei tamponi effettuati il 6 novembre su Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, prima di Lazio-Juventus.