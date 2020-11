Covid Irpinia, altre tre vittime in poche ore Un 87enne di Aiello del Sabato, un 79enne di Avellino e un 98enne di Casal di Principe

Tre vittime in poche ore negli ospedali irpini, non si arresta la scia di morte per covid nella nostra provincia. Nella serata di ieri presso il Frangipane di Ariano irpino è deceduto un 98enne di Casal di Principe, ricoverato in Terapia Intensiva, mentre oggi all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, sono morti due pazienti Covid positivi, un 87enne di Aiello del Sabato (Av) e un 79enne di Avellino. L’87enne è deceduto al Pronto soccorso della Città ospedaliera, dove è stato trasportato nella notte in gravissime condizioni dagli operatori del 118. Il 79enne era ricoverato dal 4 novembre in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza.

Al momento presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid; 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.