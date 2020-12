Salvataggio di un cane nella notte da parte della polstrada Correva impaurito da una carreggiata all'altra lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino

Correva impaurito da una carreggiata all'altra lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino quando è stato notato da una pattuglia della polstrada di passaggio in quel momento. E' successo in prossimità dello svincolo di Serino dove ci sono stati seri pericoli per la circolazione stradale. L’animale, un meticcio nero, di media taglia sprovvisto di medaglietta ma in buone condizioni, è stato tratto in salvo. Avviate ora le indagini al fine di rintracciare i proprietari - fa sapere la Polizia - per i quali potrà scattare il reato di abbandono di animali, punito con l’arresto fino a un anno e l’ammenda da 1.000 a 10.000€.