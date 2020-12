Siringhe sporche nei palazzi: sos dei residenti Più volte è stata segnalata la presenza di una giovane nei palazzi del centro storico

Il degrado non è solo nei giardinetti abbandonati, nei parchi non curati, le segnalazioni di degrado arrivano anche da alcuni condomini dei palazzi di via San Francesco Saverio, incrocio con via Duomo, che nei giorni scorsi hanno segnalato la presenza di siringhe e altro materiale per la droga. I residenti hanno paura naturalmente, e hanno segnalato più volte gli episodi alle forze dell’ordine che però, pare che non hanno potuto far altro che avviare dei controlli nella zona. Ieri, intorno alle 18, un condomino di via San Francesco Saverio si è trovato di fronte a una donna, che cercava un angolo tranquillo del palazzo per potersi drogare.

La donna senza alcun timore della presenza del giovane, che stava rincasando assieme a un’altra persona, ha continuato nel suo intento. E’ partita la chiamata alla polizia per segnalare la presenza della donna nel palazzo. I condomini lanciano un appello alle istituzioni affinché si prendano cura della donna che sicuramente ha bisogno di un aiuto concreto.