Colto da malore, muore su una panchina al Corso Choc per la morte di un uomo di 76 anni di Lioni

Avverte un malore e muore. Choc per il corso Vittorio Emanuele dove un uomo, di 76 anni, di Lioni, improvvisamente si è sentito male e si è stesa su una panchina. Erano da poco passate le 10 la scena è avvenuta sotto gli occhi di tante persone che a quell’ora si trovavano lungo il corso. Immediata la chiamata al 118 e poi alle forze dell’ordine. Sul posto polizia e vigili urbani che hanno eliminato l’area in attesa del magistrato di turno e del medico legale. L'uomo, pare sia morto per un arresto cardiocircolatorio.