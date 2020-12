Covid Irpinia, muore una 79 enne di Flumeri La donna era ricoverata presso il Covid Hospital di Solofra

Dopo una breve tregua si tornano a registrare vittime del covid 19 anche in Irpinia. È deceduta questa mattina, nell’area Covid del plesso Landolfi di Solofra dell’Azienda ospedaliera Moscati, una 79enne di Flumeri , ricoverata dal 2 dicembre scorso.

Intanto si attendono i risultati dei tamponi delle ultime 24 ore per capire se sarà confermata la discesa della curva dei contagi.

Dall'ultimo bollettino dell’Asl emerge un rapporto tra positivi e tamponi pari al 4,6%. Ieri su 1.018 test fatti analizzare, sono stati scoperti 47 nuovi casi in provincia. Preoccupa il cluster di santa Paolina dove sono stati registrati 10 casi di positività anche se non sono tutti relativi ad un solo giorno. Dei 10 casi comunicati dall’Asl gran parte sono familiari dei contatti positivi rilevati nei giorni scorsi. L’amministrazione comunale di santa Paolina ha predisposto uno screening di massa, oltre 60 tamponi molecolari somministrati, tutti esito negativo.