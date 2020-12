Covid Irpinia, giù i contagi. Dieci persone in intensiva Il bollettino di oggi 21 dicembre per la provincia di Avellino

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 722 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 34 persone

- 1, residente nel comune di Aquilonia,

- 2, residenti nel comune di Ariano Irpino,

- 1, residente nel comune di Avella,

- 3, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 4, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 2, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

- 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefusco;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Montemiletto;

- 2, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 3, residenti nel comune di Santa Paolina;

- 1, residente nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Torella dei Lombardi.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 1 paziente (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 8 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid, 22 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 7 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino risultano ricoverati 48 pazienti Covid positivi: 9 in terapia intensiva, 26 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital e 13 al plesso ospedaliero di Solofra.