Aggressione al Moscati: "Indagine interna e accessi limitati" Primi provvedimenti del Manager Renato Pizzuti

“Subito un indagine interna e norme più severe per accedere al covid Hospital, poi valuteremo anche una denuncia, ho già parlato con il questore”. Il direttore generale del Moscati Renato Pizzuti commenta cosi l'aggressione subita ieri da uno pneumologo della struttura ospedaliera ad opera di un familiare di un paziente ricoverato. Il professionista, il dottor Giuseppe Russo, è stato colpito da un estintore scagliato con violenza dall'uomo che voleva a tutti i costi vedere il padre. C'è ancora divergenza sulla versione dei fatti ma assicura pizzuti andremo fino in fondo. “Si tratta di un episodio deprecabile, piena solidarietà al collega. Non pensavo si potesse arrivare a tanta aggressività. Limiteremo l'accesso alla Palazzina Alpi e dopo aver parlato con il dottore Russo avremo un quadro più chiaro da dettagliare alla Polizia". Domenica intanto anche il Moscati partirà con la campagna di vaccinazioni con i primi 100 operatori delle aree Covid, quelle a maggiore criticità, a cui saranno somministrate le fiale.