Covid: dolore a Mercogliano, muore l'ingegnere Sirignano Il 58enne è morto al Moscati a causa del Coronavirus

Dramma e dolore a Mercogliano per la morte dell'inegnere Gaetano Sirignano, morto a causa del coronavirus a 58 anni. L'uomo era ricoverato dal 10 dicembre scorso, all'ospedale Moscati di Avellino, prima nel reparto di terapia sub intensiva e poi trasferito in intensiva. Grande dolore nella comunità di Mercogliano dove l'uomo era molto conosciuto. Il 58enne era padre di 4 gemelli, stimato professionista, la sua morte lascia sgomenti.