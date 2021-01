Neve, famiglie e bimbi recuperate sul Mafariello: stanno bene Sul posto Carabinieri e Protezione Civile

La neve torna a imbiancare diverse località dell’Irpinia. Dal primo pomeriggio i fiocchi bianchi hanno di nuovo fatto capolino in diversi paesi della provincia e nel capoluogo, causando anche qualche disagio specie nelle zone dell'Alta Irpinia e nel Cervinarese.La perturbazione a carattere nevoso che nel pomeriggio ha interessato l'Irpinia ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in diversi interventi, soprattutto per soccorrere le autovetture bloccate lungo le arterie stradali. In città sono state recuperate autovetture a Rampa Santa Maria Delle Grazie e a contrada Chiaira, mentre si sta intervenendo a Pietrastornina per il recupero di un mezzo spargisale rimasto bloccato a via Roma. La situazione più critica si registra sulla strada che dal Laceno porta a Bagnoli Irpino, dove le autovetture bloccate risultano essere diverse decine alcune con famiglie e bambini. Qui stanno operando le squadre dei distaccamenti di Montella e Lioni.

A Montevergine, come riportato dall’Osservatorio Meteorologico, si sono cumulati già diversi centimetri di neve fresca. Previsto nelle prossime ore anche un ulteriore brusco calo delle temperature. La zona del Partenio è quella maggiormente interessata dalle precipitazioni nevose. In molti comuni sono entrati in azione gli spazzaneve per pulire le strade.

A Cervinara sono in corso le operazioni di recupero di alcune famiglie con bambini che erano andati a trascorrere un pomeriggio in località Mafariello. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Protezione Civile che hanno riportato in paese le persone, una trentina complessivamente. Stanno bene, tranne un comprensibile spavento per essere rimaste bloccate ad alta quota, e sono rientrate nelle loro abitazioni.