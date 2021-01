Ubriaco alla guida finisce fuori strada: 50enne nei guai L'uomo di Aiello del Sabato è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno denunciato in stato di libertà un 50enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. A seguito di segnalazione di un sinistro stradale, la pattuglia è immediatamente intervenuta sul posto. Il conducente dell’auto, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi è risultato positivo al test alcolemico. Per l’automobilista è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.