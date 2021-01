Amianto sulla tettoia di un deposito agricolo a Lacedonia Scatta la denuncia per il titolare dell'azienda

I carabinieri della stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato il titolare di una locale azienda agricola, ritenuto responsabile di violazioni in materia urbanistica.

Nello specifico, a seguito di accesso ispettivo i militari hanno riscontrato delle irregolarità sia in ambito amministrativo, che ne richiedevano un successivo approfondimento da parte del personale veterinario dell’Asl competente, sia in merito a due manufatti per il ricovero degli animali e la giacenza del fieno, che necessitavano di approfondimenti in ordine alla normativa urbanistica e per la presumibile presenza di tettoie di copertura in materiale di tipo eternit, composto notoriamente considerato altamente cancerogeno.

Sul posto veniva pertanto richiesto l’intervento di personale dell’Ufficio Tecnico Comunale nonché dell’Arpac. All’esito delle verifiche, le citate strutture sono risultate abusive e pertanto è stata emessa l’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Sono in corso analisi di laboratorio in ordine alla presumibile presenza di amianto.