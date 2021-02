Incendio a contrada Alvanite, evitato il peggio Il fuoco si è sviluppato all'esterno dei locali comunali

I Vigili del Fuoco di Avellino, verso le 14,30 di oggi, sono intervenuti ad Atripalda in via Madre Teresa di Calcutta, già contrada Alvanite, per un incendio che si è sviluppato all’esterno di alcuni locali comunali gestiti da una associazione culturale, al momento chiusi, adiacenti alla tendostruttura comunale. Grazie al tempestivo intervento di una squadra del Comando di via Zigarelli,si è evitato che le fiamme avvolgessero la struttura.