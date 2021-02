Cava irreperibile da 2 anni, trovato in un b&b di Pescara Il figlio del boss Salvatore Cava era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza

Si era sottratto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia, con obbligo di soggiorno nel comune di Pago Vallo Lauro. Ieri gli agenti del commissariato di polizia di Lauro, guidati da vicequestore Elio Iannuzzi, in collaborazione degli agenti di Pescara, hanno rintracciato Salvatore Cava, figlio del boss Biagio del Vallo Lauro. Il 37enne irreperibile da oltre due anni, è stato rintracciato in un B&b di Pescara. L'uomo si era trasferito con la moglie proprio nel comune abruzzese, sulla costa adriatica, sfuggendo però al decreto emesso dal tribunale di Avellino a luglio del 2019. Gli agenti, ieri mattina, lo hanno ritracciato dopo lungi mesi di indagini. Il 37enne è ritornato a Pago Vallo Lauro dove dovrà essere sottoposto alla misura preventiva per altri due anni.

Il 37enne fu arrestato a maggio del 2010 dopo due anni di latitanza. inserito nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi d’Italia, si nascondeva in una villetta a Pago Vallo Lauro a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.