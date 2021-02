Prorogata l'allerta neve. Salvati 4 ragazzi a Campo Maggiore Per recuperarli utilizzato il gatto delle nevi

Resta l'allerta meteo in Campania. La Protezione civile regionale ha prorogato l'avviso di criticità per nevicate, gelate e vento forte fino alla mezzanotte di domani.

Le temperature continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio. Burian è arrivato puntuale in irpinia e nelle aree interne.

I primi fiocchi sono venuti giù alle 4 di stanotte imbiancando strade e abitazioni. Dopo una mattinata sostanzialmente tranquilla si è assistito a un peggioramento nel pomeriggio.,

i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversio interventi tra cui quello a Montevergine per soccorrere quattro ragazzi e un cane rimasti bloccati in auto nei pressi di campo Maggiore. Per raggiungerli si è reso necessario l'utilizzo del gatto delle nevi.

I quattro ragazzi, tre del capoluogo e uno di Pietrastornina, erano in buone condizioni di salute e sono stati accompagnati prima nel piazzale del santuario e poi al comando di via zigarelli.