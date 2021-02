Il dopo ghiaccio in Irpinia: cadono intonaci e calcinacci Decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco

Nelle ultime 48 ore i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in decine di interventi per la messa in sicurezza di cornicioni e intonaci pericolanti conseguenti alle recenti nevicate e gelate. In particolare, nella mattinata di oggi, sono state effettuate rimozioni di intonaco pericolante dal Municipio di Mercogliano al fine di mettere in sicurezza la struttura.