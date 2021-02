Viaggia con un coltello, 42enne denunciato dai carabinieri Durante i controlli del week end a Montella

I carabinieri della compagnia di Montella nel weekend appena trascorso hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino due persone. Nello specifico, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, i carabinieri della Stazione di Montella, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato alla guida di un’auto, decidono di approfondire l’accertamento. E all’esito di perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto un coltello a serramanico: opportunamente interpellato, l’automobilista (42enne della provincia di Salerno, già gravato da precedenti di polizia), non ha fornito un valido motivo che ne giustificasse il porto. Ravvisando profili di illiceità nella situazione riscontrata, l’uomo è stato deferito e il coltello è stato sequestrato.

Alla stessa Autorità Giudiziaria è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino un 40enne di Napoli, anche lui noto alle Forze dell’Ordine, fermato alla guida di un veicolo nonostante gli fosse stata precedentemente revocata la patente: oltre alla denuncia in stato di libertà è scattato il fermo amministrativo del veicolo.