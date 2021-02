Avellino. Rapina in banca con ostaggi: terrore a Corso Europa Nel primo pomeriggio in azione i malviventi: bottino da 15mila euro

di Simonetta Ieppariello e Paola Iandolo

Rapina in banca ad Avellino, paura in pieno centro città. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14,30, nella filiale della Banca Sella di Corso Europa. Ad entrare in azione due banditi che, con volto travisato da cappelli e mascherina, armati di coltello e dall'accento marcatamente napoletano. Secondo una primissima ricostruzione, i duehanno intimato ai dipendenti presenti nella filiale di consegnare il denaro e di vietare l'accesso ad altre persone.

La banca, durante il colpo, è rimasta chiusa, interdetta al pubblico. In attesa che i dispositivi di sicurezza del bancomat si sbloccassero, i malviventi si sono fatti consegnare i cellulari di tutti i presenti, una decina di persone in tutto tra personale della banca e clienti, per impedire di dare l'allarme. Li hanno chiusi in uno stanzino. Una volta ottenuti i soldi, un bottino da circa 15mila euro, i malviventi si sono dati rapidamente alla fuga. Gli inquirenti hanno acquisito i filmati della videosorveglianza della banca per ottenere particolari utili alle indagini. Ma non solo. Gli inquirenti stanno passando al setaccio della videosorveglianza pubblica del capoluogo e comuni di vicini per tracciare il percorso di fuga battuto dai due malviventi.

Intanto i soccorritori hanno prestato aiuto alle vittime dell'assalto visibilmente sotto choc. Fortunatamente, oltre al grande spavento vissuto, non si sono registrati feriti. E' caccia ai banditi in fuga.

Non è la prima volta che la banca di corso Europa finisce nl mirno dei banditi,. Nel dicembre del 2016 la banca Sella fu teatro di un 'altra rapina. In quella occasione il botitno fu di ben 100mila euro.