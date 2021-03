Anziano trovato impiccato: tragedia a Bonito La triste scoperta nelle campagne di Morroni

E' stato trovato privo di vita, impiccato nelle campagne di Bonito. Tragedia alla frazione Morroni al confine con Melito Irpino. Nulla da fare per un 84enne del luogo. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso. A fare la triste scoperta sono stati i familiari. Non si conoscono i motivi del triste gesto. Salma restituita ai familiari su disposizione da parte della Procura di Benevento per lo svolgimento dei funerali.