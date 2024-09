Controlli della polizia: emessi tre fogli di via nelle ultime ore in Irpinia L'attività di prevenzione ha riguardato i comuni di Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano

Nell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori il questore della provincia di Avellino Pasquale Picone ha adottato tre provvedimenti di allontanamento con foglio di via obbligatorio nei confronti di altrettante persone con a carico pregiudizi penali e di polizia.

Nello specifico, a seguito di mirati servizi di controllo del territorio nel comune di San’Angelo dei Lombardi, gli agenti del locale commissariato di polizia diretti dal vice questore Maria Felicia Salerno procedevano, in Contrada Campilongo, al controllo di un cinquantasettenne e un ventiduenne di Napoli che si trovavano a bordo di una fiat punto a loro in uso. Gli stessi, alla vista degli operatori, acceleravano improvvisamente fermandosi subito dopo. All’atto del controllo, non riuscendo a fornire valide giustificazioni in merito alla loro presenza sul territorio, venivano segnalati alla divisione anticrimine della questura di Avellino per l’adozione del provvedimento questorile.

Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti di un ventiseienne rumeno a seguito di un controllo eseguito dagli uomini del commissariato di polizia. di Ariano Irpino. Fondamentale, in questo caso, è stata la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato la presenza del giovane intento al cambio di un cospicuo numero di banconote e che si aggirava, con fare sospetto e senza un valido motivo, all’interno di diversi esercizi commerciali della zona.