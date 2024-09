Rinforzi in vista del G7: la Cio a supporto dei carabinieri a Mirabella Eclano Servizi di prevenzione potenziati grazie all'azione solerte del colonnello Domanico Albanese

Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino, in ossequio alle direttive impartite dal prefetto Rossana Riflesso, in relazione all’intensificazione dei controlli nelle aree che tra poche settimane ospiteranno la riunione dei ministri dell’Interno nell’ambito della presidenza italiana del G7, sta predisponendo, in aggiunta alle pattuglie fornite dalla compagnia carabinieri di Mirabella Eclano, due squadre di rinforzo della compagnia di intervento operativo Cio del 10° reggimento carabinieri Campania di Napoli.

Per i prossimi giorni il comune di Mirabella Eclano e quelli contermini saranno interessati da un rafforzamento dei servizi preventivi, che alla funzione di deterrenza assoceranno una aumentata capacità di risposta in caso di eventuali attivazioni.

Le squadre della Cio che non utilizzano le tradizionali uniformi dell’Arma territoriale, ma una particolare, composta da basco, tuta ignifuga di colore blu scuro e jacket operativo, sono inquadrate all’interno dei reggimenti e battaglioni dei carabinieri di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e rappresentano una “risorsa strategica” costituita da militari selezionati attraverso un particolare addestramento.

Tali reparti contribuiscono ad alimentare la forza di pronto impiego del comando generale dell’arma per lo svolgimento di operazioni straordinarie di contrasto alla criminalità.

Anche l’impiego della Cio si pone in continuità con le iniziative che i carabinieri del comando provinciale di Avellino diretti magistralmente dal colonnello Domenico Albanese, dotato di grande acume investigativo, hanno intrapreso grazie alla sua azione solerte ed intelligente per incrementare il livello di sicurezza e l’efficacia del controllo del territorio, in special modo in vista dei prossimi eventi di livello internazionale che interesseranno l’Irpinia.