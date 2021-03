Scontro tra due auto, feriti in ospedale Si tratta di un 39enne e di un 70enne

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi, sono intervenuti nel comune di Pratola Serra in via Ventole, alla frazione Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una finita fuori strada e l'altra ribaltata. I due rispettivi conducenti, di 39 e 70 anni, entrambi originari del posto, sono rimasti feriti e sono stati affidati ai sanitari del 118, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.