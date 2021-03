Sceening di massa a Calitri dopo il boom di contagi Paese semi deserto e negozi vuoti, si esce solo per reali necessità

Paese semi deserto, si esce per andare a fare la spesa e in strada si vedono per lo più persone anziane profondamente amareggiate dopo l'esplosione dei contagi.

"Abbiamo condotto una vita regolare, con grande senso di responsabilità e per colpa di qualche giovane irresponsabile ora rischiamo di infettarci tutti. Speriamo che vi siano più controlli e d'ora in avanti più attenzione perchè qui la situazione è davvero pericolosa."

La paura è notevole in paese. Il timore è che l'elenco dei contagi possa ulteriormente salire. Non sono da escludere a tal proposito misure restrittive.

Ieri sera c'è stata in paese una disinfezione straordinaria sull'intero centro urbano. Un intervento finalizzato a distruggere ed eliminare potenziali particelle infettive.

84 i casi registrati in paese, 42 accertati nelle ultime ore. Il sindaco Michele Di Maio ha invitato tutti a mantenere la calma e ad essere più responsabili.

Sotto accusa alcune feste tra ragazzi e momenti di movida sfrenata. In paese sono sei i casi di bambini tra i 3-4 e 5 anni risultati positivi al covid, dopo un mini focolaio innescatosi in un asilo.