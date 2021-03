Matteo, 30 anni: trovato senza vita nel letto di casa Dramma a Casalbore

Matteo aveva 30 anni. "Un uomo straordinario, tutta casa e lavoro", ricorda, commosso, il sindaco di Casalbore, l'avvocato Raffaele Fabiano. Il piccolo centro irpino, limitrofo al Sannio, è da questa mattina sotto choc per l'assurdo destino toccato al giovane. Lo hanno trovato senza vita nel suo letto, stroncato nella notte, probabilmente, da un malore che non gli ha dato scampo.

E' stata la mamma a compiere la terribile scoperta. Secondo una prima ricostruzione, poichè non l'aveva visto alzarsi, è andata a svegliarlo. Ha dato l'allarme, inutile ogni soccorso. Su incarico della Procura di Benevento, allertata dai carabinieri, il medico legale procederà al sopralluogo ed alla visita esterna della salma.

Un dramma che ha sconvolto la comunità. Matteo lavorava per una ditta privata, lascia i genitori ed una sorella. "Una famiglia perbene, il papà, ora in pensione, è stato comandante della polizia municipale. Casalbore soffre insieme a loro per l'improvvisa scomparsa di Matteo, al quale tutti volevamo bene", conclude il primo cittadino.