Estorsioni a Domicella, oltre 30anni al clan Graziano La sentenza del gup del tribunale di Napoli Anna Tirone

Più di 30 anni di carcere per 5 componenti del clan Graziano. Il gup del tribunale di Napoli, Anna Tirone, ha condannato rispettivamente Fiore e Salvatore Graziano a 7 anni e 8 mesi di carcere, 7 anni e mezzo per Antonio Mazzocchi, 7 per Domenico Desiderio e 3 anni e 4 mesi per Lodovico Domenico Rega. I cinque imputati sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta della Dda di Napoli riguarda due episodi di estorsione consumatasi nel comune di Domicella ai danni due imprenditori. Gli inquirenti fecero luce su due episodi di estorsione, il primo nei confronti di una ditta casertana che si aggiudicò i lavori di completamento della rete fognaria del paese del valore di ben 5 milioni di euro. Secondo le investigazioni il gruppo Graziano incendiò due mezzi alla ditta, una intimidazione per ottenere una tangente di 70mila euro. L'altro episodio riguarda un imprenditore gestore di un forno crematorio di Domicella, anche lui vittima dina estorsione. In entrambi i casi i fratelli Graziano e Mazzocchi sono stati considerati i mandanti, Desiderio e Rega gli esecutori.