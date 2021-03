Angelo Frieri colpito da arresto cardiaco: è in rianimazione In gravissime condizioni al Moscati il direttore sanitario del Frangipane e Criscuoli

E' ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino Angelo Frieri, direttore sanitario dei due ospedali Frangipane e Criscuoli di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi.

E' stato colpito da un improvviso arresto cardiaco nella sua abitazione ad Avellino. Immediato l'intervento da parte dei sanitari del 118 e la corsa disperata in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale della città. E' attualmente intubato. Le sue condizioni vengono giudicate gravissime.

Sempre garbato, disponibile e dai modi gentili. Medico in trincea sin dalla fase più critica dell'emergenza Covid-19, tra non poche difficoltà, dopo essere subentrato alla guida del Frangipane a seguito delle dimissioni di Gennaro Bellizzi. Un lavoro non facile e da vero e proprio tour de force, diviso tra le due presidi di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi per assicurare al meglio il funzionamento della sanità nelle aree interne.

Al direttore Frieri, la solidarietà di tutto il personale sanitario e parasanitario delle due strutture da egli dirette con grande impegno, serietà e abnegazione e della direzione dell'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante.