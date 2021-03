Covid Irpinia, cinque morti in meno di 24 ore: è una strage Tre al Moscati, due al Frangipane: c'è anche un 63enne di Montella

Non arrivano buone notizie dalle corsie degli ospedali irpini. Il Covid uccide ancora, in meno di 24 ore si sono registrati cinque decessi, tre all'Ospedale Moscati di Avellino due al Frangipane di Ariano Irpino.

In particolare presso l'ospedale del tricolle nella notte sono deceduti due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva: un 84enne di Ariano Irpino e un 77enne di Gragnano.

All'azienda Ospedaliera Moscati invece sono tre le vittime del coronavirus, anche un paziente di 63 nni di Montella ricoverato dal primo marzo, poi un 80enne di Torre Le Nocelle ricoverato dal 12 marzo, e un 85enne di Santa Paolina deceduto ieri sera nell'area Covid del Pronto Soccorso giunto in gravi conizioni al Moscati, prontamente intubato, ma non c'è stato nulla da fare.

Attualmente all'ospedale Frangipane risultano n. 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. n. 12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 82 pazienti: 8 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 10 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 15 nel plesso ospedaliero di Solofra.