145 nuovi contagi in Irpinia, cluster a Serino e Fontanarosa Effettuati 1447 tamponi. Ad Avellino altri 19 casi

L'azienda sanitaria Locale di Avellino comunica che, su 1.447 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid 145 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 1, residente nel comune di Andretta;

- 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 4, residenti nel comune di Atripalda;

- 7, residenti nel comune di Avella;

- 19, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bonito;

- 1, residente nel comune di Capriglia irpina;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 7, residenti nel comune di Contrada;

- 10, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 3, residenti nel comune di Mercogliano;

- 4, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 4, residenti nel comune di Montefalcione;

- 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 7, residenti nel comune di Montemiletto;

- 6, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Moschiano;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Pietradefusi;

- 6, residenti nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Martino valle Caudina;

- 2, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 17, residenti nel comune di Serino;

- 10, residenti nel comune di Solofra;

- 5, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 1, residente nel comune di Summonte;

- 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi.

Presso il polo ospedalietro Frangipane di Ariano Irpino risultano ricoverati: 5 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 26 pazienti in area Covid, di cui 12 (su 16 posti letto) in medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina Covid. Nella giornata di ieri sono stati dimessi due pazienti ricoverati in area Covid, una 44enne di Ariano Irpino e un 70enne di Bonito.