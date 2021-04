Incidente alla rotatoria di Mercogliano: due feriti E' accaduto questo pomeriggio

Non sono mancati gli incidenti stradali nel giorno di Pasquetta. Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del Comando di via Zigarelli è intervenuta in via Loreto nei pressi della rotatoria di Torrette di Mercogliano. Due le auto coinvolte. Due le persone ferite e visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.