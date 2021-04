Cassano, saccheggiate le casette dell'albergo diffuso La scoperta è stata fatta ieri mattina: indagini dei carabinieri di Montella

L’albergo diffuso di Cassano Irpino è stato saccheggiato. Sconosciuti, non si sa bene da quanti giorni, una dopo l’altra hanno divelto le porte d’ingresso degli appartamentini, tutti ristrutturati nell’ambito di un programma Fers europeo, che aspettano le aperture Covid per poter entrare in attività. L’obiettivo dei malviventi, con ogni probabilità, erano i pochi arredi già presenti all’interno: caldaia, soprattutto, ma anche lavabi, infissi e altro. Ad occhio, sono almeno quindici le abitazioni “violate”.

La scoperta è stata fatta ieri mattina, quando, nel corso di una visita guidata nell’ambito dei “Paesi dell’osso”, viaggio di Ottopagine nella Campania interna e dimenticata dalla Regione Campania, giornalisti e responsabili comunali si sono ritrovati di fronte a decine di effrazioni. Avvertiti i vigili urbani ma anche i carabinieri della vicina compagnia di Montella, sul mega furto in atto sono state avviate le indagini del caso. L’albergo diffuso, un programma Por Campania cofinanziato dall’Ue nell’ambito del recupero del Borgo delle Sorgenti e della Aree Ripa e Cittadella, è una delle iniziative di punta sulle quali l’amministrazione comunale punta per far rivivere la zona più storica di Cassano Irpino e che, pandemia permettendo, potrebbe diventare attrattore turistico con notevole ricaduta occupazionale.

Tutti gli appartamentini della Ripa, due, al massimo tre stanzette nel borgo medioevale in pietra, aspettavano gli arredi e un programma di gestione per poter diventare operativi. Gli ingressi divelti, danni e vandalismo inquietano perché non sono apparsi consumati nel corso di una sola notte, ma continuati indisturbati nel corso di giorni e giorni. Saranno le indagini dei militari di Montella a dover dare risposte e, si spera, dare un volto e un nome ai responsabili.