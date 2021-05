Scappa durante il permesso premio, rintracciato:torna in cella Un trentenne di Monteforte Irpino

Gli era stato concesso un permesso premio di 5 giorni durante il quale sarebbe potuto rientrare presso il proprio domicilio. Nel corso di un controllo eseguito in orario notturno, i carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno accertato che il trentenne non era presente in casa.

Rintracciato dai militari, per lo stesso è scattata la revoca del beneficio concessogli dal tribunale di Sorveglianza di Avellino, con conseguente accompagnamento alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.