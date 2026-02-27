Avellino, archiviazione Nargi, il legale: "Vittima della macchina del fango" Il gip ritiene che Nargi non ha mai avuto un ruolo di gestione nella realizzazione dei reati

di Paola Iandolo

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Avellino – Giulio Argenio – ha emesso in data 20 febbraio 2026 decreto di archiviazione del procedimento penale a carico della Dottoressa Laura Nargi e di altre 21 persone. La posizione della Dott.ssa Nargi è stata definita una volta per tutte: come peraltro dalla stessa sempre ribadito sin dall’inizio delle indagini, e come si può evincere dal decreto di archiviazione, la Nargi non ha “mai assunto una decisione, un ruolo di gestione, organizzazione o comunque una condotta che sia stata utile e volta alla realizzazione dei reati”.

Il suo legale Costantino Sabatino precisa “Nargi Laura non ha commesso né ha concorso nella commissione di alcun reato. L’ex sindaco di Avellino ha sempre espresso piena fiducia nell’operato della magistratura, tenendo un comportamento collaborativo e volto alla pronta definizione della vicenda che l’ha riguardata, sin dal momento in cui ha chiesto espressamente di sottoporsi ad interrogatorio nell’ottobre del 2024, allorquando non era nemmeno a conoscenza degli atti di indagine a proprio carico: una scelta, questa, decisamente coraggiosa, che ha dimostrato la propria piena consapevolezza di essere estranea a qualsivoglia accusa".

"Pare appena il caso di ricordare come la Nargi nel corso di questi ultimi anni sia stata vittima di una vera a propria “macchina del fango”, senza però mai cedere di fronte alle ingiuste accuse mosse, mantenendo nonostante tutto il proprio garbo istituzionale ed il proprio contegno comportamentale. Oggi non possiamo che esprimere profonda soddisfazione di fronte all’esito della vicenda processuale che ha visto l’ex sindaca Nargi suo malgrado protagonista, esito da noi atteso da tempo e nel quale abbiamo sempre creduto”.