Arcieri del Tricolle: Ariano ha una nuova campionessa italiana Tiro con l'arco: sul podio Alessia Manganiello

Alessia Manganiello, classe 2008, di Ariano Irpino, degli Arcieri del Tricolle, è la nuova campionessa italiana 2026, juniores femminile.



Alessia, dopo il recente strepitoso successo al campionato regionale 2026, dove ha conquistato sia il titolo di Campionessa regionale juniores che di campionessa regionale degli “assoluti”, si è qualificata al quindicesimo posto nella ranking list nazionale conquistando il “pass” per poter partecipare al Campionato italiano.



Alessia, alla sua prima esperienza ad un evento nazionale, per nulla intimorita sia dalla sua svantaggiosa posizione iniziale nella classifica generale sia dall’imponente numero di arcieri ed arciere sulla linea di tiro del padiglione 8 della nuova Fiera di Roma, ha fin dalle prime frecce scoccate assunto il comando e retto alla tensione della gara fino all’ultima volée, conquistando meritatamente il titolo di campionessa italiana 2026.