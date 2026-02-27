Avellino-Juve Stabia, Abate: "Vogliamo un finale di stagione da protagonisti" Conferenza pre-gara per il tecnico delle vespe: "Testa solo a chi è a disposizione"

Domani (ore 19.30) la Juve Stabia sarà ospite dell'Avellino al "Partenio-Lombardi" ed ecco la presentazione del match da parte di Ignazio Abate nella sala stampa del "Menti" alla vigilia. "La squadra sta bene. Indubbiamente il morale dopo la sconfitta con il Modena non era dei migliori. I ragazzi arrivano da due prestazioni importanti, ma sono riusciti a raccogliere punti. È un aspetto che ci ha permesso di analizzare determinate situazioni per migliorarle. - ha spiegato il tecnico delle vespe - Ad Avellino dovremo fare una prestazione sulla falsariga delle ultime, ma migliorando in quei dettagli che ti portano a fare punti. Dovremo tornare sui livelli difensivi delle gare precedenti ritrovando quella voglia di soffrire dietro la linea della palla e concedendo il meno possibile. Gli infortunati? La mia energia va su chi ho a disposizione. Hanno bisogno della mia fiducia e della considerazione massima. Bisogna stringersi attorno a questi ragazzi che stanno facendo una buonissima annata e la sfortuna ha voluto che i diversi stop si siano arrivati tutti in un'unica fase e determinate zone del campo. Bisogna tener botta perché vogliamo fare un finale di stagione da protagonisti".

"Avellino da altri obiettivi e guidato da un tecnico d'altra categoria"

Cosa sarà decisivo nel derby: "È una gara importante e lo sappiamo benissimo. Lo è per il momento della stagione. Affronteremo una squadra forte con una società che ha speso tanto in sede di mercato. - ha aggiunto Abate - Aveva altri obiettivi ed è una squadra da rispettare al massimo. Ha preso un allenatore esperto, forte, di un'altra categoria e sarà una sfida complicata per noi. Dobbiamo pensare a noi, a ritrovare quel gusto di voler soffrire e quella voglia di non voler prendere gol. Ho battuto tanto su questo aspetto in settimana e i ragazzi hanno compreso. Siamo pronti per tornare a muovere la classifica e per rendere orgogliosa di noi la città".