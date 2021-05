Ragazzo aggredito al corso, interviene la polizia E' caccia agli aggressori

Aggressione lungo il corso Vittorio Emanuele. Un giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzini, nei pressi della Chiesa del Rosario, apparentemente senza alcun motivo. Il ragazzo è stato soccorso dagli agenti della sezione Volanti in servizio in zona e successivamente dagli operatori del pronto intervento. I sanitari lo hanno medicato sul posto, fortunatamente per lui non ci sono state grosse conseguenze. Gli agenti hanno ascoltato alcune persone che hanno assistito alla scena, per risalire al gruppo di bulli. Utile alla polizia le telecamere della videosorveglianza installate proprio in quel punto.