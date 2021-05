Noemi è stata ritrovata e sta bene La ragazza era stata data per dispersa da stamattina. Ore di apprensione

Noemi è stata ritrovata e sta bene. La ragazza, 34enne, data per dispersa dalle 8.30 circa di stamattina, è stata ritrovata nel Comune di Gesualdo, in località S.Simeone. I volontari della Pubblica Assistenza Gesualdo, allertati dai familiari della ragazza già in allarme dalla prima mattinata, hanno battuto le campagne del territorio comunale per l’intera giornata insieme ai familiari stessi, alle forze dell’ordine ed ai tanti cittadini che hanno collaborato alle ricerche. E’ stato un concittadino Claudio Nitti che per primo, grazie soprattutto alla sua conoscenza del territorio, essendo un cacciatore, intorno alle 19.40 ha avvistato la ragazza dispersa che, apparsa infreddolita ma cosciente ed in buono stato di salute, è stata presa in consegna dagli operatori del 118.