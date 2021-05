Scontro fra due auto, tragedia sfiorata a Mercogliano nei pressi del Movieplex

Ancora un incidente in via Sant'Angelo nei pressi del Movieplex. Due le auto che si sono scontrate: una Smart bianca e una Fiat Uno grigia. L'impatto è stato forte. Dalle immagini della videosorveglianza dell'autosalone Valente Auto, si nota che una delle due auto, la Smart non avrebbe rispettato l'indicazione stradale dello stop. Sul posto è arrivata un'ambulanza e i carabinieri che hanno avviato tutti i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro. Ma non è la prima volta che in questo punto si verificano incidenti. Molti hanno lamentato la scarsa sicurezza della strada, con la poca visibilità.