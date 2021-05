Bimbo calpestato da un cavallo: ricoverato al Santobono Grave incidente nelle campagne di Ariano

Ha riportato fratture costali ed altri traumi importanti ed è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza al Santobono di Napoli.

Una corsa contro il tempo da parte dell'equipe del pronto soccorso del Frangipane di Ariano Irpino, alle prese con un bimbo di circa 18 mesi giunto in ospedale in serie condizioni, dopo essere stato calpestato dallo zoccolo di un cavallo. Un lavoro meticoloso e rapidissimo da parte dei sanitari a partire dal medico di turno Gaetano Lisella in contatto continuo con la centrale operativa del 118. Non si è perso tempo.

L'incidente è avvenuto nelle campagne arianesi, ma sulla dinamica precisa sta ora indagando la polizia, intervenuta con una volante nell'elisuperficie di via Maddalena. Pare che il bimbo sia prima caduto accidentalmente, battendo il viso a terra e successivamente colpito dall'animale fortunatamemte di striscio, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi. E' stata una questione di attimi.

Il piccolo è stato immediatamente sottoposto a tutte le cure necessarie, intubato e trasferito in elicottero nella più attrezzata struttura sanitaria napoletana dove attualmente è in prognosi riservata. In ausilio al pronto soccorso pediatra e anestesista reperibili.

Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e la polizia municipale. Ore di apprensione e angoscia da parte dei familiari del piccolo, persone perbene e dedite al lavoro letteralmente sconvolti dopo l'accaduto.