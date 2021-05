Auto danneggiata e piena di sangue, ancora violenza in città E si continua a indagare anche per l'episodio della sera precedente. La rabbia dei residenti

La violenza non ha freni, mentre si indaga sul pestaggio di un 19enne, avvenuto l’altra sera in via de Conciliis, arriva l’ennesima denuncia di una residente che questa mattina ha ritrovato la sua auto danneggiata e piena di sangue. La strada teatro delle violenze è via Carmine Barone, traversa cui possono far accesso soltanto i residenti. “Ma la legge è soltanto sulla carta - dicono alcuni di loro - qui è diventata terra di nessuno, dove i giovani si abbandono ad ogni forma di illegalità, in preda ai fumi dell’alcol, danneggiano garage, urinano ovunque e lasciano bottiglie e altro materiale anche davanti ai portoni d’ingresso delle abitazioni”.

L’altro ieri sera, proprio in questa zona, un giovane di 19 anni è stato picchiato da alcuni suoi coetanei, tanto da dove far ricorso alle cure dei medici in ospedale. Secondo quanto dichiarato ai carabinieri che indagano sul caso, il giovane sarebbe stato picchiato con un tirapugni da un gruppo di Capocastello, frazione di Mercogliano, e ha riportato diverse lesioni al volto. Ieri invece l’altro episodio che ha destato scalpore, sempre in via Carmine Barone. Una residente che ha presentato l’ennesima denuncia in questura, ha ritrovato la sua auto piena di sangue e con la carrozzeria danneggiata.

Secondo alcuni testimoni, anche ieri un’altra rissa tra giovanissimi, che troppo spesso agiscono in preda ai fumi dell’alcol. I residenti sono esasperati, c’è addirittura un comitato che si è costituito per la sicurezza di via Barone, strada gia tristemente nota per l’omicidio di Mauro Cioffi e altri fatti di sangue. Quello che chiedono un presidio fisso di polizia.