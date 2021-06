2 Giugno, Pellegrino Iandolo nominato Cavaliere della Repubblica Prestigioso riconoscimento per l'icona dei Vigili del Fuoco

In occasione del 75° anniversario della fondazione della Repubblica si è tenuta in via Matteotti la tradizionale parata a cui hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco di Avellino, con in testa il Comandante Ing. Mario Bellizzi. Gli stessi Vigili del Fuoco hanno esposto un grande Tricolore lungo la facciata del palazzo del Governo. A seguire nel Chiostro della Prefettura, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid, alla presenza delle autorità civili e militari, si è tenuta la cerimonia della consegna delle onorificenze di Cavaliere dell'ordine "Al Merito della Repubblica Italiana". Tra le varie personalità a ricevere l'ambito riconoscimento decretato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, anche il Capo Reparto Pellegrino Iandolo icona del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, nonché responsabile del servizio documentazione e comunicazione istituzionale. Insieme al Capo reparto Iandolo altri due Vigili hanno ricevuto la stessa nomina, il capo reparto Luigi Del Ponte ed il Vigile coordinatore Massimo Landi. A consegnare i riconoscimenti insieme a sua Eccellenza Paola Spena anche il Comandante Bellizzi, il quale ha avuto parole di vivo elogio nei confronti dei suoi tre neo Cavalieri.