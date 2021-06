Corso Umberto, cadono calcinacci: intervengono i caschi rossi Messa in sicurezza l'area sottostante un edificio

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 12 di oggi, sono intervenuti in Corso Umberto Primo, in centro città, per la caduta di calcinacci dai balconi di un edificio del posto. Anche con l’ausilio dell’autoscala tutte le parti pericolanti sono state rimosse, mettendo in sicurezza l’area sottostante.