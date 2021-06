Si ribalta con l'auto e manda in ospedale due carabinieri e un poliziotto Notte di follia in Irpinia a Zungoli

Si è ribaltato con la sua auto e all'arrivo dei carabinieri si è scagli violentemente contro di loro mandandoli in ospedale. Stessa amara sorte è toccata ad un poliziotto arianese, colui che ha avuto la peggio, riportando la frattura ad un braccio, cadendo a terra, dopo aver immobilizzato il giovane durante una colluttazione.

Notte di follia in Irpinia a Zungoli. Sono dovuti intervenire in supporto dal nucleo radiomobile di Mirabella Eclano e dal commissariato di polizia arianese per frenare la furia del giovane. E non è stato per niente facile riportare la calma.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare sia il giovane alla guida dell'auto, i due carabinieri e il poliziotto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane.

L'autore del gesto dopo le prime cure prestate dai medici del pronto soccorso arianese è stato trasferito alla città ospedaliera di Avellino per una consulenza medica in attesa delle decisioni della procura di Benevento che conduce l'inchiesta sull'accaduto.